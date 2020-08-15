Це схоже на початок кумедного анекдоту, та історія справді трапилась на гірському перевалі Сен-Готард в Альпах і одного з її учасників доправили у лікарню з пораненнями. На щастя, обійшлося без жертв.

Гіперкар Bugatti Chiron, хоча й вважається дорожнім автомобілем, не найзручніший автомобіль для пересування реальнимим дорогами. Тим паче, гірськими серпантинами. А вони ж так манять драйверів своєю красою та складністю. Та гори підкорюються не всім.

Дивіться також: Укравтодор презентував черговий проект Київської обхідної дороги

Як повідомляє швейарський портад 20min.ch, на перевалі Сен-Готард трапилась аварія за участю Bugatti Chiron, Porsche 911, універсала Mercedes-Benz та великого автобудинку. Дорожньо-транспортну подію спровокували перші два автомобіля, спробувавши одночасно здійснити обгін, рухаючись назустріч один одному. Спочатку зіткнулись Bugatti та Porsche, потім обидва вдарилися об універсал, а “Шірон” ще й у моторхоум відрикошетив.



На щастя, ДТП обійшлоса без жертв, однак один із учасників був госпіталізований з травмами до лікарнію.

Дивіться також: Американка отримала водійське посвідчення з фото порожнього стільця замість свого обличчя