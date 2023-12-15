Удивительно, но случается и такое: женщина угнала фургон для доставки пончиков, который остановился на заправке в Сиднее. Известно, что внутри было 10 000 пончиков, общей стоимостью $25 000.

Несмотря на то, что багаж фургона стоил таких денег, через неделю полиция нашла его вместе с тысячами испорченных пончиков. Как оказалось впоследствии, женщину задержала 14 декабря, и скорее всего она и понятия не имела, что фургон был наполнен пончиками.

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Сейчас женщину обвиняют в краже. По данным полиции Нового Южного Уэльса, женщину обвинили в "управлении транспортного средства без согласия владельца".

Если вы волнуетесь, что любители пончиков в Сиднее не смогут получить сладкое, будьте уверены, что Krispy Kreme не позволили этого допустить. В своем заявлении компания объявила, что подготовила новую партию пончиков, для людей, которые так и не дождались своего заказа, и для тех, кто в этот день не смог их заказать.

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Также не известно, что подтолкнуло женщину к такому странному поступку. Однако самое странное в этой ситуации это в целом то, что женщина не продала пончики, или не вернула фургон сразу. Единственный вывод, который можно сделать из этой истории – Австралия, страна, которая действительно богата на странные случаи.