Дивно, але трапляється і таке: жінка викрала фургон для доставлення пончиків, який зупинився на заправці в Сіднеї. Відомо, що в середині було 10 000 пончиків, загальною вартістю $25 000.

Не дивлячись на те, що багаж фургона вартував таких грошей, через тиждень поліція знайшла його разом із тисячами зіпсованих пончиків. Як виявилось згодом, жінку затримала 14 грудня, і скоріш за все вона і гадки не мала, що фургон був наповнений пончиками.

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Наразі жінку звинувачують у крадіжці. За даними поліції Нового Південного Уельсу, жінку звинуватили у «керуванні транспортного засобу без згоди власника».

Якщо ви хвилюєтеся, що любителі пончиків у Сіднеї не зможуть отримати солодке, будьте впевнені, що Krispy Kreme не дозволили цього допустити. У своїй заяві компанія оголосила, що підготувала нову партію пончиків, для людей, які так і не дочекались свого замовлення, та для тих, хто в цей день не зміг їх замовити.

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Також не відомо, що підштовхнуло жінку до такого дивного вчинку. Проте найдивніше в цій ситуації це загалом те, що жінка не продала пончики, або не повернула фургон одразу. Єдиний висновок, який можна зробити з цієї історії – Австралія, країна, яка дійсно багата на чудернацькі випадки.