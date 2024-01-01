В автопарк пиротехников ГСЧС прибыли отечественные машины ПМ-Л в бронированной ливрее

Их главная задача в безопасной транспортировке пиротехников вместе со всей вспомогательной атрибутикой и техническими средствами в зону разминирования. Для такой задачи салон машины сделан бронированным.

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Это требование, сообщает "Пожмашина", поступило от саперов, в т.ч. которые имели подобную технику и убедились в ее надежности. Для этого машины типа ПМ-Л конструкторы завода в сжатые сроки доработали и оснастили под новые реалии. При этом ТТХ спецтранспорта хуже не стали.

Фото: "Пожмашина"

Сейчас заказчикам автомобиль на шасси Tekne Graelion 75 идет с бронированной кабиной и противоминной защитой. Также бронированную защиту получил отсек для перевозки (взрывоопасных предметов (ВОП).

Кстати, поддон для ВОП здесь выдвижной, что удобно для операций по погрузке или разгрузке такой поклажи. За один раз можно взять на поддон до 250 кг таких опасных предметов.

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Колесная полноприводная машина 4х4.1 Tekne Graelion комплектуется 175-сильным дизельным двигателем. Она имеет клиренс 45 см и шины с вездеходным высоким протектором, что способствует передвижению как по бездорожью, так и по снежной целине и топкой местности с глубокими выбоинами.

Фото: "Пожмашина"

Это не дебютная поставка. Машины типа ПМ-Л уже неоднократно поставлялись в пиротехнические подразделения ГСЧС, где получили положительные отзывы.