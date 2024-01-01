На шасси Tekne Graelion 75 в Украине сделали пиротехническую машину

Это будет легкий, маневренный спецтранспорт для оперативного выезда пиротехников как по стандартному вызову гражданского населения, так и в зону критического разминирования.

За основу взято итальянское шасси Tekne Graelion 75. Грузоподъемность этой модели составляет 4,5 тонны при полной массе 7,5 тонны. О такой версии редакция Авто24 рассказывала ранее.

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Напомним, версия Graelion 75 специально разрабатывалась для итальянской армии. Появление такого шасси для спецнадстройки в продуктовой линейке украинского производителя оправдано: на европейском рынке это редкий весовой сегмент техники, начавший активно осваиваться лишь в нынешнем году.

Вполне вероятно, что "Пожмашина" в этой нише сможет производить пиротехнический, пожарно-спасательный транспорт не только на внутренний, но и внешний рынки.

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Наши пиротехнические службы будут рады автомобилю с полным приводом на портальных мостах с формулой колес 4х4 и передаточным числом 5,1 и клиренсом 450 мм. Колесная база здесь также соответствует потребностям техники пиротехнических служб – от 3000 до 4250 мм с шагом 250 мм.

Для работы в критической операционной зоне автомобиль имеет бронированную кабину с противоминной защитой. Отсек для перевозки ВОП также бронированный. Задний борт здесь аппарельный.

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Хорошо продуманы грузовые шкафы и отсеки. Они спроектированы так, чтобы саперы-пиротехники могли загрузить максимум необходимого им оснащения. Можно сказать, что эргономика здесь выверена и может претендовать на заимствование.

Автомобиль имеет фронтальную лебедку. Она пригодится не только для самовытягивания машины с любой грязи, ямы, канавы или провала, но и для расчистки проезда от обломков железобетонных конструкций, сваленных стихией или военными действиями деревьев, вытягивания автомобилей или даже демонтажа оконных решеток.

Фото: Пожмашина