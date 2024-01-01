На шасі Tekne Graelion 75 в Україні зробили піротехнічну машину

Це буде легкий, маневровий спецтранспорт для оперативного виїзду піротехніків як за стандартним викликом цивільного населення, так і в зону критичного розмінування.

За основу взято італійське шасі Tekne Graelion 75. Вантажність цієї моделі становить 4,5 тони при повній масі 7,5 тони. Про таку версію редакція Авто24 розповідала раніше.

Читайте також "Пожмашина" зробила піротехнічну машину для розмінування

Нагадаємо, версія Graelion 75 спеціально розроблялася для італійської армії. Поява такого шасі для спецнадбудови в продуктовій лінійці українського виробника виправдана: на європейському ринку це рідкісний ваговий сегмент техніки, що почав активно освоюватися лише в нинішньому році.

Цілком ймовірно, що "Пожмашина" у цій ніші зможе виробляти піротехнічний, пожежно-рятувальний транспорт не тільки на внутрішній, але й зовнішній ринки.

Читайте також Повнопривідні Iveco Daily з посиленим захистом кабіни відправили не на фронт, а у глухий ліс

Наші піротехнічні служби будуть раді автомобілю з повним приводом на портальних мостах за формулою коліс 4х4 та передавальним числом 5,1 і кліренсом 450 мм. Колісна база тут також відповідає потребам техніки піротехнічних служб – від 3000 до 4250 мм із кроком 250 мм.

Для роботи в критичній операційній зоні автомобіль має броньовану кабіну з протимінним захистом. Відсік для перевезення ВНП також броньований. Задній борт тут апарельний.

Читайте також Українські конструктори створили недорогу пожежну машину модульного типу

Доволі продумані вантажні шафи та відсіки. Вони спроєктовані так, щоб сапери-піротехніки могли завантажити максимум необхідного їм оснащення. Можна сказати, що ергономіка тут вивірена й може претендувати на запозичення.

Автомобіль має фронтальну лебідку. Вона згодиться не лише для самовитягування машини з будь-якої багнюки, ями, канави чи провалля, але й для розчищення проїзду від уламків залізобетонних конструкцій, звалених стихією чи воєнними діями дерев, витягування автомобілів чи навіть демонтажу віконних решіток.

Фото: Пожмашина