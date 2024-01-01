В автопарк піротехніків ДСНС прибули вітчизняні машини ПМ-Л в броньованій лівреї

Їх головне завдання в безпечному транспортуванні піротехніків разом з усією допоміжною атрибутикою й технічними засобами в зону розмінування. Для такого завдання салон машини зроблено броньованими.

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Ця вимога, повідомляє "Пожмашина", надійшла від саперів, у т.ч. які мали подібну техніку й переконалися в її надійності. Задля цього машини типу ПМ-Л конструктори заводу в стислі терміни доопрацювали й оснастили під нові реалії. При цьому ТТХ спецтранспорту гіршими не стали.

Фото: "Пожмашина"

Відтак до замовників автомобіль на шасі Tekne Graelion 75 йде з броньованою кабіною та протимінним захистом. Також броньований захист отримав відсік для перевезення (вибухонебезпечних предметів (ВНП).

До речі, піддон для ВНП тут висувний, що зручно для операцій з навантажування чи розвантажування такої поклажі. За один раз можна взяти на піддон до 250 кг таких небезпечних предметів.

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Колісна повнопривідна машина 4х4.1 Tekne Graelion комплектується 175-сильним дизельним двигуном. Вона має кліренс 45 см та шини з всюдихідним високим протектором, що сприяє пересуванню як по бездоріжжю, так і по сніговій цілині та багнистій місцевості з глибокими вибоїнами.

Фото: "Пожмашина"

Це не дебютне постачання. Машини типу ПМ-Л вже неодноразово постачалися в піротехнічні підрозділи ДСНС, де отримали схвальні відгуки.