Экспозиция пока состоит из двух авто, но это только начало!

На территории сервисного центра МВД в г. Бахмут Донецкой области начала действовать площадка отдыха с экспозицией двух ретроавто – ЗАЗ 965 и Москвич 401.

Все началось с того, что неравнодушные жители Бахмута от всего сердца подарили сервисному центру МВД эти машины. Тогда работники сервисного центра МВД в Донецкой области решили создать уголок отдыха для клиентов.

Читайте также: в какой ретроавтомобиль лучше вкладывать деньги

Машины с успехом прошли реставрацию и заняли свои почетные места на ретро площадке. Дополнила этих двух малышей креативная беседка в виде зонтика, которую команда сервисного центра МВД придумала и создала своими руками.

Администрация Сервисного центра МВД г. Бахмут приглашает всех, кто хочет пополнить ретроплощадку, присоединяться!

Напомним, что сдать экзамен на водительское удостоверение можно на английском языке.