Експозиція поки що складається з двох авто, але це лише початок!

На території сервісного центру МВС в м. Бахмут Донецької області почав діяти майданчик відпочинку з експозицією двох ретроавто – ЗАЗ 965 та Москвич 401.

Все почалося з того, що небайдужі мешканці Бахмута від щирого серця подарували сервісному центру МВС ці автівки. Тоді працівники сервісного центру МВС на Донеччині вирішили створити куточок відпочинку для клієнтів.

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Автівки з успіхом пройшли реставрацію і зайняли свої почесні місця на ретро майданчику. Доповнила цих двох малюків креативна альтанка у вигляді парасольки, яку команда сервісного центру МВС вигадала та створила власноруч.

Адміністрація Сервісного центру МВС м. Бахмут запрошує всіх, хто має бажання поповнити ретро майданчик, долучатися!

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