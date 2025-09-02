В Бельгии ужесточат санкции за управление автомобилем в состоянии опьянения

Таким образом прокуратура, полиция и суд синхронизировали свои действия с действующим законодательством. Это станет частью Национального плана безопасности, принятого на 2022-2025 годы и Федерального плана безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы.

Как пишет Transport Online, приоритетно такие планы направлены на борьбу с "убийцами" за рулем, которые пьяными садятся за руль машины. Исследования показывают, что вождение в нетрезвом состоянии является одной из главных причин дорожно-транспортных происшествий.

Даже легкое опьянение может негативно повлиять на время реакции и навыки вождения. Бельгийские водители чаще управляют транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, чем средний показатель по Европе, и в стране "высокая толерантность к алкоголю на дороге". Таким образом прокуроры хотят четко заявить: вождение в нетрезвом состоянии несовместимо с управлением.

Правда, бельгийские водители в значительно лучшем положении относительно уровня промилле и лишения "прав", чем украинские. Если по толерантному правилу у бельгийского водителя при показателе 0,8 промилле водительское удостоверение будет немедленно аннулировано на 15 дней, то в Украине показатель более 0,2 промилле уже является основанием для составления протокола и лишения водительского удостоверения.

При уровне 0,3 промилле и выше на украинского водителя могут наложить штраф от 17 000 до 51 000 грн и лишить права управления транспортом на срок от 1 до 10 лет.