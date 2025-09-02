У Бельгії посилять санкції за керування автомобілем у стані сп'яніння

Таким чином прокуратура, поліція та суд синхронізували свої дії з чинним законодавством. Це стане частиною Національного плану безпеки, прийнятого на 2022-2025 роки та Федерального плану безпеки дорожнього руху на 2021-2025 роки.

Як пише Transport Online, пріоритетно такі плани спрямовані на боротьбу з "убивцями" за кермом, котрі п'яними сідають кермують машиною. Дослідження показують, що водіння в нетверезому стані є однією з головних причин дорожньо-транспортних пригод.

Навіть легке сп'яніння може негативно вплинути на час реакції та навички водіння. Бельгійські водії частіше керують транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, ніж середній показник по Європі, і в країні "вища толерантність до алкоголю на дорозі". Таким чином прокурори хочуть чітко заявити: водіння в нетверезому стані несумісне з керуванням.

Щоправда, бельгійські водії у значно кращому становищі щодо рівня проміле й позбавлення "прав", ніж українські. Якщо за толерантним правилом у бельгійського водія при показнику 0,8 проміле посвідчення водія буде негайно анульовано на 15 днів, то в Україні показник понад 0,2 проміле вже є підставою для складання протоколу та позбавлення водійського посвідчення.

При рівні 0,3 проміле і вище на українського водія можуть накласти штраф від 17 000 до 51 000 грн та позбавити права керування транспортом на термін від 1 до 10 років.