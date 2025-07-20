Що робила п’яна жінка за кермом на колінах п’яного водія

Стурбовані пішоходи та водії попутного й зустрічного транспорту зробили кілька дзвінків до чергового поліції у невеличкому містечку Сєрадз. Вони попередили, що викрутаси автомобіля на дорозі можуть бути загрозливими для життя людей.

Як повідомляє info112.pl, через короткий проміжок часу патрульні виявили автомобіль, водій якого виконував небезпечні маневри на дорозі.

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Це могло свідчити про неадекватність керманича чи його алкогольне сп’яніння або ж якісь дії, що заважають управлінню.

Коли автомобіль зупинили, то усі припущення підтвердилися. Як це не дивно, але за кермом одночасно перебували двоє людей. П’яна жінка, сидячи на колінах у п’яного водія, керувала автівкою. Однак на момент зупинки транспорту чоловік вже був пасажиром на водійському сидінні.

Камери зафіксували проїзд Dacia на зелений сигнал світлофора без порушень правил перетину перехрестя. Скриншот: Авто24

Тест на алкотестері показав, що обоє перебували у стані алкогольного сп'яніння. В організмі чоловіка було цілих 3,3 проміле алкоголю, а у супутниці – майже 2,5 проміле. Нагадаємо, доза 2,5 – 3,0 проміле визначається як стан сильного сп'яніння.

Але це ще не все. Чоловік мав аж чотири чинні судові заборони на керування транспортними засобами. П’яна жінка взагалі не мала "прав" на керування автомобілем і ніколи їх не отримувала. Однак під час зупинки транспорту руки жінки були на кермі й виходить, що ніби вона вела машину.

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Затриманому 32-річному чоловіку вже висунули звинувачення. Згідно з чинним законодавством, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років, заборона на керування транспортними засобами та високий штраф.

Яке покарання буде жінці, котра керувала автівкою, не повідомляється.

Через високо підняту жіночу ногу не видно, як відбувалось керування машиною. Скриншот/колаж: Авто24

Маневри на дорозі міста можна трактувати як небезпечне керування засобом підвищеної небезпеки.

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Порушень швидкісного режиму чи правил переїзду регульованих перехресть не зафіксовано. Але зазначено, що їхня "спільна, безвідповідальна поїздка могла закінчитися трагедією – як для них, так і для випадкових перехожих".