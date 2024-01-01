Скільки автомобілів вилучено в Польщі за водіння у стані сп'яніння

З моменту запровадження норм про конфіскацію транспортних засобів у нетверезих водіїв, а цей відлік розпочався 14 березня 2024 року, кількість вилучених автомобілів поступово зростає. Темпи доволі приголомшливі.

За цей час, як повідомляє Radia ESKA, по всій Польщі затримано 4367 автомобілів. Щоправда, через суд поки конфісковано лише кілька десятків машин. Наразі судові процеси тривалі, рішення приймаються поступово і багато водіїв ще чекають остаточного вироку щодо втрати свого автомобіля.

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В кількості виявлених порушень і вилучених до судового рішення транспортних засобів, чиї власники за кермом були напідпитку, лідирує Малопольське воєводство. Там 900 автомобілів опинилися на поліцейських стоянках й чекають судового вердикту.

Друге місце посіла Сілезія з 467 відібраними автомобілями, а не третьому опинилося Опольське воєводство, де було вилучено 127 транспортних засобів.

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Нагадаємо, чинний закон не передбачає жодних пом'якшень для нетверезих водіїв. Якщо водій має в крові 1,5 проміле алкоголю і більше, то поліція передає справу до суду. Автомобіль на цей час вилучається й чекає остаточного судового рішення на спецмайданчику.

Суд виносить рішення про конфіскацію автомобіля незалежно від того, він власний у водія чи позичений у друга. Закон чіткий: п’яний водій є потенційною загрозою для всіх на дорозі, покарання має бути болісним, щоб стало ефективним стримувальним засобом.

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Коли суд виносить рішення про конфіскацію автомобіля, транспортний засіб може бути проданий на аукціоні або, якщо він у поганому технічному стані, зданий на брухт. Кошти, вторговані від продажу, йдуть до державного бюджету, а власник залишається без автомобіля.

Коли п’яний був за кермом службового чи орендованого автомобіля, замість конфіскації автомобіля водій зобов’язаний заплатити еквівалент вартості машини. Це може бути важким фінансовим тягарем.

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Є й більш серйозна стаття. Якщо водій спричинив ДТП, маючи в крові вміст алкоголю понад 1 проміле, то окрім втрати автомобіля, йому може загрожувати тюремне ув’язнення.