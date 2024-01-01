Сколько автомобилей изъято в Польше за вождение в состоянии опьянения

С момента введения норм о конфискации транспортных средств у нетрезвых водителей, а этот отсчет начался 14 марта 2024 года, количество изъятых автомобилей постепенно растет. Темпы довольно ошеломляющие.

За это время, как сообщает Radia ESKA, по всей Польше задержано 4367 автомобилей. Правда, через суд пока конфисковано лишь несколько десятков машин. Сейчас судебные процессы длительные, решения принимаются постепенно и многие водители еще ждут окончательного приговора о потере своего автомобиля.

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В количестве выявленных нарушений и изъятых до судебного решения транспортных средств, чьи владельцы за рулем были пьяны, лидирует Малопольское воеводство. Там 900 автомобилей оказались на полицейских стоянках и ждут судебного вердикта.

Второе место заняла Силезия с 467 отобранными автомобилями, а не третьем оказалось Опольское воеводство, где было изъято 127 транспортных средств.

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Напомним, действующий закон не предусматривает никаких смягчений для нетрезвых водителей. Если водитель имеет в крови 1,5 промилле алкоголя и более, то полиция передает дело в суд. Автомобиль в настоящее время изымается и ждет окончательного судебного решения на спецплощадке.

Суд выносит решение о конфискации автомобиля независимо от того, он собственный у водителя или одолженный у друга. Закон четкий: пьяный водитель является потенциальной угрозой для всех на дороге, наказание должно быть мучительным, чтобы стало эффективным сдерживающим средством.

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Когда суд выносит решение о конфискации автомобиля, транспортное средство может быть продано на аукционе или, если оно в плохом техническом состоянии, сдано на металлолом. Средства, вырученные от продажи, идут в государственный бюджет, а владелец остается без автомобиля.

Когда пьяный был за рулем служебного или арендованного автомобиля, вместо конфискации автомобиля водитель обязан заплатить эквивалент стоимости машины. Это может быть тяжелым финансовым бременем.

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Есть и более серьезная статья. Если водитель спровоцировал ДТП, имея в крови содержание алкоголя более 1 промилле, то кроме потери автомобиля, ему может грозить тюремное заключение.