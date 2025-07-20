Что делала пьяная женщина за рулем на коленях пьяного водителя

Обеспокоенные пешеходы и водители попутного и встречного транспорта сделали несколько звонков к дежурному полиции в небольшом городке Серадз. Они предупредили, что выкрутасы автомобиля на дороге могут быть угрожающими для жизни людей.

Как сообщает info112.pl, через короткий промежуток времени патрульные обнаружили автомобиль, водитель которого выполнял опасные маневры на дороге.

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Это могло свидетельствовать о неадекватности водителя или его алкогольном опьянении, могли быть какие-то действия, мешающие управлению.

Когда автомобиль остановили, то все предположения подтвердились. Как это ни странно, но за рулем одновременно находились два человека. Пьяная женщина, сидя на коленях у пьяного водителя, вроде управляла автомобилем. Однако на момент остановки транспорта мужчина уже был пассажиром на водительском сиденье.

Камеры зафиксировали проезд Dacia на зеленый сигнал светофора без нарушений правил пересечения перекрестка. Скриншот: Авто24

Тест на алкотестере показал, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения. В организме мужчины было целых 3,3 промилле алкоголя, а у спутницы – почти 2,5 промилле. Напомним, доза 2,5 – 3,0 промилле определяется как состояние сильного опьянения.

Но это еще не все. Мужчина имел аж четыре действующих судебных запрета на управление транспортными средствами. Пьяная женщина вообще не имела "прав" на управление автомобилем и никогда их не получала. Однако во время остановки транспорта руки женщины были на руле и как бы она вела машину.

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Задержанному 32-летнему мужчине уже предъявлено обвинение. Согласно действующему законодательству, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, запрет на управление транспортными средствами и высокий штраф.

Какое наказание будет женщине, которая управляла автомобилем, не сообщается.

Через высоко поднятую женскую ногу не видно, как происходило управление машиной. Скриншот/коллаж: Авто24

Маневры на дороге города можно трактовать как опасное управление средством повышенной опасности.

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Нарушений скоростного режима или правил переезда регулируемых перекрестков не зафиксировано. Но указано, что их "совместная, безответственная поездка могла закончиться трагедией – как для них, так и для случайных прохожих".