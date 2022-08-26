Экспозиция представлена в престижном районе столицы Германии среди дорогих магазинов и бутиков.

Остатки изуродованного микроавтобуса немецкого бренда Volkswagen теперь могут видеть берлинцы и гости города среди фешенебельной улицы.

На этом авто украинцы пытались скрыться от российской оккупации в Буче, однако его расстреляли, говорится в сюжете ТСН. В авто погибли три женщины и 14-летняя девочка.

Кстати, уничтоженную российскую технику показали в Праге

Курфюрстендамм – одна из самых дорогих улиц Берлина, здесь фешенебельные магазины и ювелирные бренды, здесь гуляют небедные берлинцы, здесь каждый день ходят туристы. Напротив сразу несколько кафе с большими уличными террасами. И просто посреди этого покоя и благополучия – изуродованный сгоревший автомобиль немецкого бренда.

На этом бусе волонтер Жанна Каменева эвакуировала людей. В начале марта она вывозила из Бучи Марию Ищук и Тамилу Ищенко с ее 14-летней дочерью. Впрочем, автомобиль расстреляли русские солдаты.

«Они уезжали из Бучи именно в тот момент, когда российские войска уже были в Буче, но люди еще старались просочиться мимо них, и на одной из улиц было попадание из ручного гранатомета. Видим, что вся сила взрыва произошла в салоне. Неизвестно, выжил ли кто-то, но машина загорелась. Тела лежали там все время, пока российские войска были в Буче, их никто не вытаскивал», – рассказывает инициатор проекта Роман Семенишин-Браеску.

Муж погибшей волонтерки – военнослужащий, разрешил везти автомобиль за границу, чтобы немцы посмотрели на преступления россиян. «Мы объяснили, что лакшери не существует в ситуации, когда в стране идет война, нет значения, какая у тебя машина, супердорогая или нет, украинцы оказались в разных статусах, машинах», – добавляет участник проекта Андрей Родюк.

То, что немцы поддержали инициативу и позволили выгрузить машину среди роскошного района Берлина, для Германии смелый шаг. Недавно именно в немецкой столице запретили выставку подбитой российской техники, которую хотели поставить перед российским посольством.

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У машины обещают поставить охрану, чтобы местные россияне не вздумали нацарапать там свои недосвастики. Хотя украинских организаторов это не пугает. «Если случится что-то, то я говорю – этой машине уже нельзя ничего причинить страшнее, что произошло», – говорит один из соорганизаторов.

Расстрелянная машина из Бучи будет стоять на берлинском Курфюрстендамме месяц, а затем может поехать дальше по Германии и другим странам Европы.