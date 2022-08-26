Експозиція представлена в престижному районі столиці Німеччини серед дорогих магазинів та бутиків.

Залишки понівеченого мікроавтобуса німецького бренду Volkswagen тепер можуть бачити берлінці та гості міста серед фешенебельної вулиці.

На цьому авто українці намагалися втекти від російської окупації в Бучі, одна її розстріляли, йдеться в сюжеті ТСН. В авто загинули три жінки і 14-річна дівчинка.

До речі знищену російську техніку показали у Празі

Курфюрстендамм - одна з найдорожчих вулиць Берліна, тут фешенебельні магазини і ювелірні бренди, тут гуляють небідні берлінці, тут щодня ходять туристи. Навпроти одразу декілька кафе з великими вуличними терасами. І просто посеред цього спокою і добробуту - понівечений згорілий автомобіль німецького бренду.

На цьому бусі волонтерка Жанна Каменева евакуйовувала людей. На початку березня вона вивозила з Бучі Марію Іщук та Тамілу Іщенко з її 14-річної донькою. Втім, автівку розстріляли російські солдати.

«Вони виїжджали з Бучі саме в той момент, коли російські війська вже були в Бучі, але люди ще старалися просочитися повз них, і на одній із вулиць було попадання з ручного гранатомета. Бачимо, що вся сила вибуху сталася в салоні. Невідомо, чи хтось вижив, але машина загорілася. Тіла лежали там весь час, поки російські війська були в Бучі, їх ніхто не витягував», - розповідає ініціатор проєкту Роман Семенишин-Браеску.

Чоловік загиблої волонтерки - військовослужбовець, дозволив везти автівку за кордон, щоби німці подивилися на злочини росіян. «Ми пояснили, що лакшері не існує в ситуації, коли в країні йде війна, немає значення, яка в тебе машина, чи супердорога, чи ні, українці опинилися в різних статусах, машинах», - додає учасник проєкту Андрій Родюк.

Те, що німці підтримали ініціативу і дозволили вивантажити машину посеред розкішного району Берліна, для Німеччини сміливий крок. Нещодавно саме в німецькій столиці заборонили виставку підбитої російської техніки, яку хотіли поставити перед російським посольством.

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Біля машини обіцяють поставити охорону, щоб місцеві росіяни не надумали надряпати там свої недосвастики. Хоча українських організаторів це не лякає. «Якщо трапиться щось, то я кажу - цій машині вже не можна нічого заподіяти, страшнішого, що сталося», - каже один із співорганізаторів.

Розстріляна машина з Бучі стоятиме на берлінському Курфюрстендамм місяць, а потім може поїхати далі Німеччиною та іншими країнами Європи.