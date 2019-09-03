Бразильский филиал немецкого концерна Volkswagen впервые получил задание создать автомобиль для глобальных продаж.

Новый Volkswagen должен увидеть свет весной 2020 года, а пока есть только тизер-рисунок с очертаниями будущей модели и предварительным названием Volkswagen New Urban Coupé.

Деталей относительно нового автомобиля не обнародовали, кроме того, что он будет построен на платформе MQB VAG. Это платформа, которая лежит в основе моделей всех брендов группы, начиная от Audi A1 до Volkswagen Touran.

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Последователь Volkswagen New Urban Coupé будет полностью разработан в Бразилии, однако уже через год заводы Volkswagen в Европе также начнут его производить. "Впервые в истории мы предложим свою концепцию транспортного средства на международном рынке и поделимся дизайном, технологиями и ноу-хау из Бразилии с миром", – заявил в заявлении Пабло Ди Си, генеральный директор Volkswagen South America.

На данный момент Volkswagen продает 14 моделей автомобилей в стране, включая те, о которых не слышали на других рынках – Gol, Voyage, Virtus и Saveiro.

Основным производственным центром для нового автомобиля станет завод в Анчиети.

Возможно, новинкой будет анонсированный ранее кроссовер VW T-Sport.