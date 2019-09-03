Бразильський філіал німецького концерну Volkswagen вперше отримав завдання створити автомобіль для глобальних продажів.

Новий Volkswagen має побачити світ навесні 2020 року, а поки що є лише тизер-малюнок з обрисами майбутньої моделі та попередньою назвою Volkswagen New Urban Coupé.

Деталей щодо нового автомобіля не оприлюднено, окрім того, що він буде побудований на платформі MQB VAG. Це платформа, яка лежить в основі моделей всіх брендів групи, починаючи від Audi A1 до Volkswagen Touran.

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Послідовник Volkswagen New Urban Coupé буде повністю розроблений у Бразилії, однак вже через рік заводи Volkswagen в Європі також почнуть його виробляти. "Вперше в історії ми запропонуємо власну концепцію транспортного засобу на міжнародному ринку та поділимось дизайном, технологіями та ноу-хау з Бразилії зі світом", - заявив у заяві Пабло Ді Сі, генеральний директор Volkswagen South America .

На даний момент Volkswagen продає 14 моделей автомобілів в країні, включаючи ті, про які не чули на інших ринках - Gol, Voyage, Virtus та Saveiro.

Основним виробничим центром для нового автомобіля стане завод в Анчієті.

Можливо, новинкою буде анонсований раніше кросовер VW T-Sport.