В Броварах в приобретении спецтехники пошли на рекорд

Именно такое расстояние преодолел самый желанный для сегодняшнего дня в парке коммунального предприятия современный экскаватор-погрузчик BL105. Он уже давно изготавливается чуть ли не через забор на местном заводе TDC, что в нескольких кварталах.

Об обновке на своей странице в ТГ-канале сообщил городской голова Игорь Сапожко. Теперь автопарк коммунхоза имеет машину местного производства. Она пользуется хорошим спросом в предприятиях жилищно-коммунальной, строительной сферы, особенно дорожной.

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Без такой спецтехники не обходятся и в войсках. В прошлом году купить экскаватор-погрузчик BL105, как и модель BL75, было проблематично, поскольку всю произведенную технику законтрактовали для поставок в войска ОО "Дело громад" и Фонд Петра Порошенко. Машины отправлялись на строительство фортификаций.

Особенность купленного BL105 в том, что это машина с одноразмерными колесами сзади и спереди. Благодаря этому передние и задние колесные пары имеют полный привод и управляемые.

Такая схема управления позволяет уменьшать радиус поворота. При повороте, скажем, влево, передние колеса поворачиваются именно влево, а задние – вправо.

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Таким образом направлены в разные стороны колеса будто заносят машину вперед, ускоряя поворот и уменьшая радиус маневра. Если все колеса повернуты в одну сторону, то оператор ведет машину в диагональном ходе, что также удобно на небольших объектах.

Экскаватор мощностью двигателя 95-105 л.с. способен копать ковшом (объем 0,3 куб. м) на глубину до 5,2 м в радиусе 6,65 м. Фронтальный ковш (объем 1,2 куб. м) способен вести разгрузку на отметке 3,22 метра.

За какие средства покупалась эта машина не сообщается. Не исключено, что ее могли брать в лизинг, сейчас такая форма приобретения спецтехники очень распространена и многим хозяйствам удобна.