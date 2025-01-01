У Броварах в придбанні спецтехніки пішли на рекорд

Саме таку відстань подолав найбажаніший для сьогодення в парку комунального підприємства сучасний екскаватор-навантажувач BL105. Він вже давно виготовляється мало не через паркан на місцевому заводі TDC, що в кількох кварталах.

Про обновку на своїй сторінці в ТГ-каналі повідомив міський голова Ігор Сапожко. Тепер автопарк комунгоспу має машину місцевого виробництва. Вона має гарний попит в підприємствах житлово-комунальної, будівельної сфери, особливо дорожньої.

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Без такої спецтехніки не обходяться й у військах. Торік купити екскаватор-навантажувач BL105, як і модель BL75, було проблематично, оскільки усю вироблену техніку законтрактовали для постачань у війська ГО "Справа громад" та Фонд Петра Порошенка. Машини відправлялися на будівництво фортифікацій.

Особливість купленого BL105 в тому, що це машина з однорозмірними колесами позаду та попереду. Завдяки цьому передні й задні колісні пари мають повний привід та керовані.

Така схема управління дозволяє зменшувати радіус повороту. При повороті, скажімо. вліво, передні колеса повертаються саме вліво, а задні – вправо.

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Таким чином направлені в різні сторони колеса ніби заносять машину вперед, пришвидшуючи поворот та зменшуючи радіус маневру. Якщо усі колеса повернуті в один бік, то оператор веде машину в діагональному ході, що також зручно на невеличких об’єктах.

Екскаватор потужністю двигуна 95-105 к.с. спроможний копати ківшом (об’єм 0,3 куб. м) на глибину до 5,2 м в радіусі 6,65 м. Фронтальний ківш (об’єм 1,2 куб. м) спроможний вести розвантаження на відмітці 3,22 метра.

Яким коштом купувалася ця машина не повідомляється. Не виключено, що її могли брати в лізинг, нині така форма придбання спецтехніки дуже поширена й багатьом господарствам зручна.