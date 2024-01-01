Не танками єдиними: яка ще техніка потрібна на фронті

Нашим армійця дісталися чотири прально-душові комплекси, дві мобільні їдальні, пересувна автомобільна ремонтна майстерна (ПАРМ) у складі головної машини DAF Leyland та причепа. Про це розповідає ГО "Справа громад".

В комплекті цього траншу є також генератори, дефіцитні шини для автомобілів КрАЗ – 60 коліс. Також відвезено чимало іншого потрібного нашим армійцям майна, у т.ч. предметів побуту, особистої гігієни.

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Згаданий вище автомобіль DAF Leyland доволі часто зустрічається у постачаннях до Сил оборони. Це своєрідний аналог радянського ГАЗ-66, але трохи кращий за деякими характеристиками. Машина повнопривідна 4х4, її вантажність 4,2 т – середня розмірна група.

Автомобіль може використовуватися як для перевезення особового складу, спорядження, так і боєприпасів. При потребі в кузові можна транспортувати три піддони або один десятифутовий контейнер. Впевнена експлуатується як по перетнутій місцевості, так і по звичайних дорогах.

Тут стоїть рядний дизель з прямим вприскуванням і турбонаддувом, об’єм 5,9 л і потужність 108 кВт (145 к.с.) при 2600 об/хв. Двигун доповнюється п’ятишвидкісною КПП з постійним зачепленням та синхронізацією передніх передач. Роздавальна коробка забезпечує постійний привід на чотири колеса з двома вибірковими передавальними числами та нейтральною передачею, є також блокування диференціала.

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Військові також отримали екскаватор для будівництва фортифікацій. В пакетах допомоги згаданих вище постачальників найчастіше зустрічаються екскаватори-навантажувачі Volvo моделей BL71 та BL105. Про "сімдесятп’ятку" ми вже розповідали. BL105 суттєво від неї за технологією не дуже відрізняється, розбіжності є лише в характеристиках та робочій зоні кормової екскаваційної навіски.

Тут таке ж джойстикове управління та гідропідсилювач керма. Багатофункціональний фронтальний ківш відповідає операційній формулі "шість в одному". Він поєднує в собі функції ковша навантажувального основного, грейферного, планувального ковша і щелепного захоплення, бульдозерного відвалу плюс палетні вила.

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Передні і задні колеса однорозмірні. Задні також поворотні, як і передні. Саме тому вони можуть по команді оператори обертатися в той же бік, що і передні, а при потребі - в протилежний бік. Завдяки цьому будівельна машина може рухатися по діагоналі в режимі так званого крабового ходу. Стріла екскаватора телескопічна з додатковими гідровиводами під гідромолот, ямобур та ін.

BL105 отримав дизельний двигун потужністю 105 к.с. Якщо фронтальний ківш має внутрішній об’єм 1,2 куб. м, то екскаваційний кормовий для копання у чотири рази менший – 0,3 м куб. При цьому екскаватор може копти на глибину до 4,5 метра. Для земляних робіт на спорудженні бліндажів, окопів, капонірів та інших оборонних рубежів і штучних споруд цього достатньо.

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Загалом від початку року Фонд Петра Порошенка передав українським підрозділам понад 20 екскаваторів, які допомагають зводити лінії оборони майже по всьому фронту на Харківщині, Сумщині та інших регіонах.

Фото: ГО "Справа громад"