Не танками едиными: какая еще техника нужна на фронте

Нашим армейцам достались четыре стирально-душевые комплексы, две мобильные столовые, передвижная автомобильная ремонтная мастерская (ПАРМ) в составе головной машины DAF Leyland и прицепа. Об этом рассказывает ОО "Справа громад".

В комплекте этого транша также генераторы, дефицитные шины для автомобилей КрАЗ – 60 колес. Также отвезено немало другого нужного нашим армейцам имущества, в т.ч. предметов быта, личной гигиены.

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Упомянутый выше автомобиль DAF Leyland довольно часто встречается в поставках в Силы обороны. Это своеобразный аналог советского ГАЗ-66, но немного лучше по некоторым характеристикам. Машина полноприводная 4х4, ее грузоподъемность 4,2 т – средняя размерная группа.

Автомобиль может использоваться как для перевозки личного состава, снаряжения, так и боеприпасов. При надобности в кузове можно транспортировать три поддона или один десятифутовый контейнер. Уверенная эксплуатируется как по пересеченной местности, так и по обычным дорогам.

Здесь стоит рядный дизель с прямым впрыском и турбонаддувом, объем 5,9 л и мощность 108 кВт (145 л.с.) при 2600 об/мин. Двигатель дополняется пятискоростной КПП с постоянным зацеплением и синхронизацией передних передач. Раздаточная коробка обеспечивает постоянный привод на четыре колеса с двумя выборочными передаточными числами и нейтральной передачей, есть также блокировка дифференциала.

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Военные также получили экскаватор для строительства фортификаций. В пакетах помощи упомянутых выше поставщиков чаще всего встречаются экскаваторы-погрузчики Volvo моделей BL71 и BL105. О "семьдесят пятой" мы уже рассказывали. BL105 существенно от нее по технологии не очень отличается, расхождения есть только в характеристиках и рабочей зоне кормовой экскавационной навески.

Здесь такое же джойстиковое управление и гидроусилитель руля. Многофункциональный фронтальный ковш соответствует операционной формуле "шесть в одном". Он сочетает в себе функции ковша погрузочного основного, грейферного, планировочного ковша и челюстного захвата, бульдозерного отвала плюс паллетные вилы.

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Передние и задние колеса одноразмерные. Задние также поворотные, как и передние. Именно поэтому они могут по команде оператора вращаться в ту же сторону, что и передние, а при необходимости - в противоположную сторону. Благодаря этому строительная машина может двигаться по диагонали в режиме так называемого крабового хода. Стрела экскаватора телескопическая с дополнительными гидровыводами под гидромолот, ямобур и др.

BL105 получил дизельный двигатель мощностью 105 л.с. Если фронтальный ковш имеет внутренний объем 1,2 куб. м, то экскавационный кормовой для копания в четыре раза меньше – 0,3 м куб. При этом экскаватор может копать на глубину до 4,5 метра. Для земляных работ на строительстве блиндажей, окопов, капониров и других оборонительных рубежей и искусственных сооружений этого достаточно.

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Всего с начала года Фонд Петра Порошенко передал украинским подразделениям более 20 экскаваторов, которые помогают возводить линии обороны почти по всему фронту на Харьковщине, Сумщине и других регионах.

Фото: ОО "Справа громад""