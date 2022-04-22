На нём – уничтоженные БТРы, танки и грузовики.

В Буче и Ирпене очистили улицы от разбитой техники. Всю ее сложили на нескольких площадках, которые часто попадают на видео. Однако раньше мы видели "кладбище" гражданских автомобилей в Буче и Ирпене, а вот сейчас – свалку российской военной техники.

Кстати В Киевской области возобновлены три переправы, разрушенных во время оккупации

На нем – разбитые военные грузовики, бронетранспортеры БТР-82А, танки и боевые машины десанта.

В отличие от прошлых видео, на эти смотреть приятно, потому что перед нами – уничтоженная техника оккупантов, которые вероломно пришли на нашу землю и остались здесь навечно. На многих из них написано краской оскорбительные для россиян лозунги, которые сделали украинские граждане во время оккупации. Наслаждайтесь!