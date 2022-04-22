На ній – знищені БТРи, танки та вантажівки.

В Бучі та Ірпені очистили вулиці від потрощеної техніки. Всю її склали на кількох майданчиках, які часто потрапляють на відео. Однак раніше ми бачили "кладовище" цивільних автомобілів у Бучі та Ірпені, а от зараз – звалище російської військової техніки.

До речі на Київщині відновлено три переправи через річки

На ньому – потрощені військові вантажівки, бронетранспортери БТР-82А, танки та бойові машини десанту.

На відміну від минулих відео, на ці дивитись приємно, бо перед нами – знищена техніка окупантів, які віроломно прийшли на нашу землю та залишились тут навічно. На багатьох з них написано фарбою образливі для росіян лозунги, які зробили українські громадяни під час окупації. Насолоджуйтесь!