Это первый подобный суперкар Астон Мартин в Украине, причем приехал он в столицу совсем недавно.

Aston Martin Vantage эвакуировали за парковку на велодорожке (которой зимой почти никто не пользуется). Теперь владельцу придется потратить на освобождение авто около двух тысяч гривен, хотя вряд ли для него это будут большие деньги.

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Впрочем, именно этот Aston Martin Vantage не такой дорогой, как можно подумать. Дело в том, что перед нами – очередной биток из США.

Напомним, что купе Aston Martin Vantage нового поколения оснащено четырехлитровым 510-сильным V8 твин-турбо производства Mercedes-AMG. Оно способно разогнаться до первой сотни за 3,6 с и развить скорость 314 километров в час.

Вообще, в последние время эвакуаторы в Киеве серьезно активизировались – на штрафплощадку забирают все больше авто нарушителей. Среди них есть и более дорогие суперкары, чем Aston Martin Vantage, – вроде яркого McLaren 720S.

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