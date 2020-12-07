Це перший подібний суперкар Астон Мартін в Україні, причому приїхав він до столиці зовсім недавно.

Aston Martin Vantage евакуювали за парковку на велодоріжці (якою узимку майже ніхто не користується). Тепер власнику доведеться витратити на визволення авто близько двох тисяч гривень, хоча навряд чи для нього це будуть великі гроші.

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Втім, саме цей Aston Martin Vantage не такий дорогий, як можна подумати. Справа в тому, що перед нами - черговий биток з США.

Нагадаємо, що купе Aston Martin Vantage нового покоління оснащено чотирьохлітровим 510-сильним V8 твін-турбо виробництва Mercedes-AMG. Воно здатне розігнатися до першої сотні за 3,6 с і розвинути швидкість 314 кілометрів на годину.

Взагалі, в останні час евакуатори в Києві серйозно активізувалися – на штрафмайданчик забирають все більше авто порушників. Серед них є і набагато дорожчі суперкари, ніж Aston Martin Vantage, – на кшталт яскравого McLaren 720S.

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