Спорткар Praha Bohema планируют запустить в серийное производство. Всего планируется выпустить 89 экземпляров и каждый автомобиль будет собран вручную.

Бренд Praha был основан еще в 1907 году. Компания была одной из крупнейших автомобильных производителей в Европе в первой половине 20 века, но в середине 1960-х годов, из-за ряда факторов и причин компания закрылась. Теперь Praga возрождается с новинкой – суперкаром Praha Bohema.

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Praga Bohema была представлена в форме прототипа в ноябре 2022 года, и теперь она наконец готова к серийному запуску. Каждое авто будет стоить около 1,4 миллиона долларов. Для первой партии клиентов уже была проведена эксклюзивная экскурсия предприятием Praga в Чешской Республике, где будут собирать спорткары.

В компании говорят, что первая передача автомобилей клиентам запланирована на конец этого года в Европе. Первые серийные образцы будут иметь уникальную спецификацию в честь этого события. Передача также запланирована на 2024 год для ОАЭ и США, поскольку Praga теперь принимает заказы на 2025 год и далее.

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Сердцем Bohema является 3,8-литровый твин-турбо V6 VR38DETT, который Praha получила от Nissan GT-R согласно договору о поставках. В экспортной версии агрегат выдает 700 лошадиных сил и 725 Нм крутящего момента. Автомобиль весит 1000 килограммов и имеет максимальную скорость более 300 километров в час.

Praga говорит, что при разработке и настройке автомобиля ей помогали известные гонщики: бывший пилот F1 и действующий пилот IndyCar Ромен Грожан, а также Бен Коллинз, известный когда-то как Стиг в популярном автомобильном шоу Top Gear.