Спорткар Praha Bohema планують запустити в серійне виробництво. Всього планується випустити 89 екземплярів, кожен автомобіль буде зібрано вручну.

Бренд Praha було засновано ще в 1907 році. Компанія була однією з найбільших автомобільних виробників у Європі в першій половині 20 століття, але в середині 1960-х років, через низку факторів та причин, компанія закрилась. Тепер Praga відроджується з новинкою – суперкаром Praha Bohema.

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Praga Bohema була представлена у формі прототипу в листопаді 2022 року, і тепер вона нарешті готова до серійного запуску. Кожне авто коштуватиме близько 1,4 мільйона доларів. Для першої партії клієнтів вже була проведена ексклюзивна екскурсія підприємством Praga в Чеській Республіці, де збиратимуть спорткари.

В компанії кажуть, що перша передача автомобілів клієнтам запланована на кінець цього року. Перші серійні зразки матимуть унікальну специфікацію на честь цієї події. Передача також запланована на 2024 рік для ОАЕ та США, оскільки Praga тепер приймає замовлення на 2025 рік і далі.

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Серцем Bohema є 3,8-літровий твін-турбо V6 VR38DETT, який Praha отримала від Nissan GT-R згідно з угодою про постачання. У експортній версії агрегат видає 700 кінських сил 725 Нм крутного моменту. Автомобіль важить 1000 кілограмів та має максимальну швидкість понад 300 кілометрів на годину.

Praga каже, що під час розробки та налаштування автомобіля їй допомагали відомі гонщики: колишній пілот F1 та діючий пілот IndyCar Ромен Грожан, а також Бен Коллінз, відомий колись як Стіг в популярному автомобільному шоу Top Gear.