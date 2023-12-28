Чего только не случается во время экзаменов в Сервисных центрах МВД, и интересно то, что почти каждая история мошенничества - уникальный детектив. На этот раз интересный случай произошел в одном из региональных СЦ в Черкасской области.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД на своей официальной странице в Facebook. Как указано в сообщении, сестры-близняшки Дана и Диана решили получить водительское удостоверение. Из-за того, что близняшки одного возраста и с детства не разлей вода, они вместе пошли учиться в автошколу.

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После завершения теоретического учебного срока в автошколе, пришло время сдавать экзамен по знанию правил дорожного движения. Во время первой попытки, Диана успешно сдала экзамен, а вот сестра Дана не смогла. По неизвестным причинам, девушки решили, вместо тщательной подготовки и повторного прохождения экзамена через 10 календарных дней, будет лучше воспользоваться естественным сходством.

Дана решила "поменяться" с Дианой местами, и через 10 дней Диана пришла в помещение Сервисного центра с документами сестры. Видимо, девушки рассчитывали на то, что успешный опыт Дианы в сдаче экзамена, поможет "провернуть" такую аферу..

Однако, фокус не прошел. Администратор Сервисного центра узнал Диану, которая на этот раз представилась как Дана, и сразу вызвал полицию. Успешный результат Дианы аннулировали, и теперь обеим девушкам придется объяснять свои действия полиции.

История достаточно поучительная. Девушки пытались облегчить себе жизнь с помощью мошенничества и обмана, чтобы в конце концов получить водительское удостоверение, а взамен получили возможность пообщаться с работниками полиции.

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Вывод который можно сделать: единственный успешный способ получить водительское удостоверение – добросовестно учиться, и прозрачно выполнять процедуру экзаменов.