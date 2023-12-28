Чого тільки не трапляється під час іспитів у Сервісних центрах МВС, і цікаво те, що майже кожна історія шахрайства – унікальний детектив. Цього разу цікавий випадок стався в одному з регіональних СЦ в Черкаській області.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС на своїй офіційній сторінці в Facebook. Як зазначено у повідомлені, сестри-близнючки Дана та Діана вирішили отримати водійське посвідчення. Через те, що близнючки одного віку і з дитинства не розлий вода, вони разом пішли навчатись в автошколу.

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Після завершення теоретичного навчального терміну в автошколі, прийшов час складати іспит зі знання правил дорожнього руху. Під час першої спроби, Діана успішно склала іспит, а от сестра Дана не змогла. З невідомих причин дівчата вирішили, що замість ретельної підготовки та повторного проходження іспиту через 10 календарних днів, буде краще скористатись природною схожістю.

Дана вирішила “помінятись” з Діаною місцями, і через 10 днів Діана прийшла в приміщення Сервісного центру з документами сестри. Мабуть, дівчата розраховували на те, що успішний досвід Діани у складанні іспиту, допоможе “провернути” таку аферу…

Однак, фокус не пройшов. Адміністратор Сервісного центру упізнав Діану, яка цього разу представилась як Дана, і одразу викликав поліцію. Успішний результат Діани анулювали, і тепер обом дівчатам доведеться пояснювати свої дії поліції.

Історія досить повчальна. Дівчата намагались полегшити собі життя за допомогою шахрайства й обману, щоб врешті-решт отримати водійське посвідчення, а натомість отримали нагоду поспілкуватись з працівниками поліції.

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Висновок такий: єдиний успішний спосіб отримати водійське посвідчення – сумлінно навчатись, і прозоро виконувати процедуру іспитів.