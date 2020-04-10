Борьба с короновирусом продолжается и меры, принимаемые властями, становятся все жестче.

Председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук объявил, что на будущих выходных (с 11 по 13 апреля) автозаправочные станции (АЗС) области будут обслуживать только автомобили медицинские, спасательные службы и автомобили полиции. Соответствующее объявление обнародовано на Facebook-странице областной госадминистрации.

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"Мы получили рекомендации Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, не только для Черновицкой области, а для всех западных областей ... В ближайшие выходные, а именно субботу и воскресенье будут введены дополнительные ограничительные меры", - заявил он.

Они будут действовать с 13:00 субботы 11 апреля до 06:00 понедельника, 13 апреля.

"В отличие от предыдущих выходных, в субботу и воскресенье не будут работать никакие магазины. Продуктовые магазины тоже не будут работать. АЗС будут работать исключительно для медицинских служб, службы спасения и Национальной полиции. Для всех других АЗС Черновицкой области будут закрыты ", - пояснил Осачук.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в области ухудшается. По данным Государственной налоговой службы в Черновицкой области функционирует около 250 АЗС.

Напомним, в первые две недели карантинных мероприятий реализация топлива на АЗС упала на 30-40%, по оценкам крупнейших операторов.

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