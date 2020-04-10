Боротьба з короновірусом триває і заходи, що приймаються владою, стають дедалі жорсткішими.

Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук оголосив, що на майбутніх вихідних (з 11 по 13 квітня) автозаправні станції (АЗС) області будуть обслуговувати тільки автомобілі медичні, рятувальні служби та автомобілі поліції. Відповідне оголошення оприлюднене на Facebook-сторінці обласної держадміністрації.

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"Ми отримали рекомендації Державної комісії з надзвичайних ситуацій, не тільки для Чернівецької області, а для всіх західних областей ... В найближчі вихідні, а саме суботу та неділю будуть введені додаткові обмежувальні заходи", - заявив він.

Вони будуть діяти з 13:00 суботи 11 квітня до 06:00 понеділка, 13 квітня.

"На відміну від попередніх вихідних, в суботу і неділю не будуть працювати ніякі магазини. Продуктові магазини теж не працюватимуть. АЗС будуть працювати виключно для медичних служб, служби порятунку і Національної поліції. Для всіх інших АЗС Чернівецької області будуть закриті ", - пояснив Осачук.

За його словами, епідеміологічна ситуація в області погіршується. За даними Державної податкової служби, в Чернівецькій області функціонує близько 250 АЗС.

Нагадаємо, в перші два тижні карантинних заходів реалізація палива на АЗС впала на 30-40%, за оцінками найбільших операторів.

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