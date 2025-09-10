В детском магазине Сум сняли с продажи автокресла: что не так

О досадном случае для новых владельцев автокресел, которые уже успели приобрести этот необходимый для салона машины атрибут безопасности, рассказывает на своей ФБ-странице Укртрансбезопасность. Речь идет об автомобильных креслах для транспортировки детей JOY-8690-15 и Carrello Meteorit CRL 16001 Mardle Grey.

Детские кресла обнаружили инспекторы Отдела государственного надзора (контроля) в Сумской области во время проведения плановой проверки характеристик продукции в торговых и складских помещениях магазина "Детский Мир". Выяснилось, что там отпускали продукцию, сертификат которой не соответствует установленным требованиям.

При этом в ходе не отслеживания цепи поставок распространитель продукции, которая реализуется в магазине, не предоставил инспекторам товаросопроводительные документы, ни договоры. Вполне вероятно, что под видом товаров известных торговых марок продавался фальсификат.

На субъект хозяйствования составлен протокол о выявленном нарушении требований п. 6, ч. 4 ст. 44 Закона Украины "О государственном рыночном надзоре и контроле непищевой продукции" и Закона Украины "Об общей безопасности непищевой продукции". Санкция за такие действия предусматривает штраф в размере 170 000 грн. За непредоставление сертификатов соответствия добавился еще и штраф в размере 68 000 грн.

Таким образом магазину придется уплатить штраф в размере 238 000 грн. Не исключено, что владельцы уже купленных автокресел также не будут рисковать и вернут несоответствующий требованиям безопасности атрибут продавцу, что также обернется распространителю вероятного фальсификата убытками.