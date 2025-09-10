У дитячому магазині Сум зняли з продажу автокрісла: що не так

Про прикрий випадок для нових власників автокрісел, котрі вже встигли придбати цей необхідний для салону машини атрибут безпеки, розповідає на своїй ФБ-сторінці Укртрансбезпека. Йдеться про автомобільні крісла для транспортування дітей JOY-8690-15 та Carrello Meteorit CRL 16001 Mardle Grey.

Дитячі крісла виявили інспектори Відділу державного нагляду (контролю) у Сумській області під час проведення планової перевірки характеристик продукції в торгівельних та складських приміщеннях магазину "Дитячий Світ". З'ясувалося, що там відпускали продукцію, сертифікат якої не відповідає встановленим вимогам.

При цьому в ході не відстеження ланцюга постачання розповсюджувач продукції, яка реалізується в магазині, не надав інспекторам ні товаросупровідні документи, ні договори. Цілком ймовірно, що під виглядом товарів відомих торгових марок продавався фальсифікат.

На суб’єкт господарювання складено протокол про виявлене порушення вимог п. 6, ч. 4 ст. 44 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції". Санкція за такі дії передбачає штраф у розмірі 170 000 грн. За ненадання сертифікатів відповідності додався ще й штраф у розмірі 68 000 грн.

Таким чином магазину доведеться сплатити штраф у розмірі 238 000 грн. Не виключено, що власники вже куплених автокрісел також не будуть ризикувати й повернуть невідповідний до вимог безпеки атрибут продавцю, що також обернеться розповсюджувачу ймовірного фальсифікату збитками.