Які дитячі крісла опинились поза законом

Правило вступило в дію з початком осені та поширюється на ринок як нових, так і старих крісел. Попередній стандарт діяв протягом багатьох років. Згодом додався ще й новий зразок дитячого кріселка й обидва сертифікати мали законні підстави для використання.

Якщо стандарт R44 діяв у Європі з 1992 року з жорсткими вимогами до виробників дитячих утримувальних пристроїв, то R129 (I-Size) запустили у 2013 році з ще більш суворими вимогами, в т.ч. з новою редакцією про перевезення дітей у положенні проти ходу руху автомобіля. Про це повідомлює багато ресурсів, зокрема, Motor.es.

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Однак з цього року моделі стандарту ECE R44/04 мають бути зняті з продажу остаточно. Тут є одна суттєва деталь: готуючись відправитися у Європу з дитиною у встановленому в автомобілі кріслі, не спішить в магазин купувати нове сидіння і не шукайте його в інтернеті з новою етикеткою стандартизації.

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Моделі крісел R44 лишаються чинними

Нове правило, що діє з 1 вересня, не забороняє використовувати дитячі крісла, що вже експлуатуються, незалежно від року їх випуску і стандарту. Вони були і є робочими.

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Забороняється саме продаж сидінь стандарту R44/04, а не їх використання. Звісно, кожен має право купити крісло, що відповідає новому стандарту, але це робиться на власний розсуд і без примусової обов'язковості.

В чому відмінність R129 від R44/04

Якщо коротко, то відтепер у новій класифікації відмовилися від ваги дитини. Попередній стандарт поділяв місця на групи: 0+, 1, 2/3… залежно від ваги дитини, а в R129 цього немає. Про групи можна забути.

Скажімо, кріселко групи 1 підходило для дітей вагою від 9 до 18 кг. У новому стандарті діапазон використання сидінь вказано виходячи з росту дитини, без визначених груп. Наприклад, сидіння для дітей висотою від 40 до 83 см. Все. Крапка.

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Є ще одна суттєва відмінність. Візуально її не побачити. Але це стандартизовано: схвалення R129 включає тест на бічний удар, який не проводився з R44/04.

Маркування також зазнало змін. Як пригадуєте, старі сидіння вказували на стандарт схвалення (ECE R44/04) у верхній частині. Також позначалася шкала використання щодо ваги дитини в кілограмах (кг), а внизу вказана група, до якої відноситься крісло.

Нинішні сидіння вказують на новий стандарт схвалення ECE R129 у верхній частині, а діапазон використання також вказується з ростом дитини в сантиметрах.

Кілька слів про i-Size

Більшість сидінь зі схваленням R129 мають розмір i-Size, що вказує на сумісності розмірів стандартних автокрісел в салоні із розмірами дитячих крісел.

Клеймо i-Size - це міжнародна система кріплення дитячих автокрісел. Вона може мати 2 або 3 точки кріплення, які зазвичай називають верхнім ременем. Існують сидіння, затверджені за старим стандартом, які мають кріплення Isofix, а також моделі за новим стандартом.

Чим кращі сучасні дитячі сидіння

По-перше, і це головне, – новий стандарт більш суворий щодо мінімальних вимог безпеки для схвалення та маркетингу.

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Сидіння, схвалене за старим стандартом, не випробовувалось на бічний удар, його продавали навіть за умови гіршого результату від удару збоку.

Тепер за новим стандартом усі сидіння випробують на бічні удари, а ті, які не відповідають мінімальним вимогам стандарту, не можуть продаватися.

Чужі етикетки в Євросоюзі поза законом

Отож, в ЄС з 1 вересня 2024 року дитячі автокрісла в автомобілях повинні продаватися тільки за стандартом ЄЕК ООН. R129/i-Size, що прийнятий у 2013 році. Він тепер загальний і обов’язковий для всіх країн Євросоюзу.

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Правила дорожнього руху України зобов’язують перевозити дітей зростом до 150 см в автокріслах, що розподілені між ними відповідно до їх зростання. Але в яких кріслах? Про це вже розкажуть правила Євросоюзу.

Але в українських ПДР не сказано про ідентифікатор, ця норма діє лише в Європі. Дитяче автокрісло R129/i-Size повинно мати на видному місці наклейку, яка вказує на те, що його схвалено. Якщо такої наклейки немає або якщо схвалення не було здійснено в країні ЄС, дозвіл недійсний.