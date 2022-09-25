Сучасні діти енергійні, розкуті, активні та самостійні. Це добре для їх розвитку, але часом заважає водієві, який перевозить підростаюче покоління у своїй машині. Врешті-решт, неправильна поведінка під час подорожі небезпечна і для самого малюка.

Недарма розумні люди вигадали дитяче автокрісло: воно не лише захищає малюка від травм, а й фіксує його на місці, нейтралізуючи надмірну активність. Втім, до певного часу багато хто з батьків не знає, що деякі дії їхніх чад можуть спровокувати неприємності.

Автомобіль для дітей – найгірший варіант мандрівки: не можна бігати, не дають голосно говорити, мало іграшок і майже нічого не видно.

Читайте також: Як вберегти дитину від ДТП

Стояти під час руху

Невинна на перший погляд поведінка – мирне стояння під час руху – насправді небезпечна. Навіть при різкому гальмуванні, не говорячи вже про ДТП, дитина може тяжко травмуватися, вдарившись в деталі інтер’єру.

Виглядати через відчинене вікно

Зворушлива картина – дитина, яка на ходу роздивляється через відкрите вікно навколишні пейзажі. Небезпек тут відразу декілька, а загроза отримати удар гілкою або бортом вантажівки по голові ще не найбільша. Набагато ймовірніше, що цікавий малюк травмується, вдарившись в рамку вікна під час несподіваного маневру. Адже голова – найбільш важка (причому важка непропорційно!) частина тіла в дитини, і правильно тримати її під час різких прискорень та екстрених гальмувань вдається не завжди.

Підгадати мандрівку під час доби, коли дитина зазвичай спить – гарна ідея.

Гратися склопідйомниками

Власне, справа не лише у склопідйомниках. Гратися взагалі будь-чим з обладнання машини на ходу не варто, адже тицяючи та смикаючи усі без розбору ручки, дитина може раптово відкрити двері на ходу. Навіть якщо всі в салоні пристебнуті пасами і ніхто не випаде на асфальт, навстіж відчинені двері навряд чи порадують водія та сусідів у транспортному потоці.

Гратися у гаджеті дитині, яку захитує

Якщо в людини є схильність до захитування, їй краще дивитися у вікно, ані ж в книжку або смартфон. Дітей це теж стосується. Взагалі, діти часто страждають від “морської хвороби”, і якщо матуся ще недосвідчена у мандрівках, водієві добре було б заздалегідь нагадати їй про таку небезпеку. Потрібно, щоб на борту був запас серветок і дорослий, який зможе відволікати дитину розмовами або цікавою грою: фізичними іграшками, загадками, віршиками тощо.

Кидати іграшки в салоні

Звичку карапуза розкидати щосили предмети навколо себе під час перебування в машині треба приборкати. Тому що один влучний кидок може банально налякати водія і відволікти його від дороги.

Принципово полегшує атмосферу навколо дитини наявність поряд з нею досвідченого дорослого, який відволікає малюка від негативу.

Пересуватись із задньої частини салону в передню

Ходіння через “щілину” між передніми кріслами неприпустиме. На перший погляд, у машині з великим салоном малюк при цьому може і не штовхати водія, але якщо в цей момент на дорозі станеться щось нештатне, дитина може завадити водієві побачити щось праворуч або у дзеркалі. Крім того, маленький пасажир під час різкого маневру може впасти на водія і заважати йому керувати машиною.

Читайте також: 5 помилок при перевезенні дітей в автомобілі

Додаткові загрози

Кілька дітей. Негативні чинники можуть примножитися, якщо дітей буде кілька. Досвідчені батьки добре знають, що малюки дошкільного віку часто синхронізуються у своїх емоціях, і тоді – хоч машину зупиняй. Як правило, дорослим членам екіпажу вдається легко вирахувати, хто саме з малечі ініціює “заворушення”. Цього “провокатора” і треба в першу чергу відволікти, зайнявши цікавою для нього справою.

Поганий настрій. “Не з тієї ноги” встають не лише дорослі – діти теж нерідко від самого ранку втрачають настрій без причини. Тоді доведеться змінити схему розсадки пасажирів – біля малюка, який “мутить воду”, треба всадити авторитетного дорослого, який приділить йому особливу увагу.

Перевозити малюків без автокрісла не можна. На фото видно, як небезпечно проходять штатні ремені тілом дитини: травм завдадуть самі паси.

Немає крісла. На жаль, велика частина українських батьків перевозить маленьких громадян без “спеціальних засобів утримання” – і це не припустимо. Особливо небезпечно, коли малюк сидить на руках у дорослого пасажира: у випадку ДТП людина задушить малюка своїм тілом, маса якого в таких умовах багатократно зростає.

Рекомендація “Авто24”

Якщо поїздка далека, свою “пасажирську” політику треба продумати заздалегідь. Варто продумати, чим зайняти дітей під час мандрівки, причому – з урахуванням їхнього віку та вподобань. Не варто розраховувати “за замовчуванням” на те, що в дітей є смартфони та планшети, які їх розважатимуть. Дуже часто звичні для домівки розваги не спрацьовують у незвичній обстановці – в салоні автомобіля, де доводиться перебувати протягом кількох годин. І ще одна порада – частіше зупинятися, щоб після години-двох “ув’язнення” в салоні діти могли змінити місце сидіння та отримати нові враження.

Читайте також: Як убезпечити дитину під час подорожі автомобілем: корисні поради