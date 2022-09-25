Современные дети энергичные, раскрепощенные, активные и самостоятельные. Это может быть полезно для их развития, но иногда мешает водителю, который перевозит подрастающее поколение в своей машине. В конце концов, неправильное поведение во время путешествия опасно и для самого малыша.

Недаром умные люди придумали детское автокресло: оно не только защищает малыша от травм, но и фиксирует его на месте, нейтрализуя чрезмерную активность. Впрочем, до поры до времени многие родители не догадываются, что некоторые действия их чад могут напрямую спровоцировать неприятности.

Автомобиль для детей – самый грустный вариант путешествия: нельзя бегать, не дают громко говорить, мало игрушек и почти ничего не видно.

Читайте также: 5 аргументов в пользу использования детских автокресел

Стоять во время движения

Невинное на первый взгляд поведение малыша– мирное стояние на полу машины во время движения – ситуация на самом деле опасная. Даже при резком торможении, не говоря уже о ДТП, ребенок может тяжело травмироваться, ударившись в детали интерьера.

Выглядывать в открытое окно

Трогательная картина – ребенок, на ходу рассматривающий через открытое окно окружающие пейзажи. Опасностей здесь сразу несколько, и угроза получить удар веткой или бортом грузовика по голове еще не самая большая. Еще вероятнее, что любознательный малыш травмируется, ударившись о рамку окна во время внезапного маневра. Ведь голова – самая тяжелая (причем тяжелая непропорционально!) часть тела у ребенка, и правильно держать ее во время резких ускорений и экстренных торможений удается не всегда.

Запланировать путешествие на время суток, когда ребенок обычно спит – хорошая идея.

Играть стеклоподъемниками

Собственно, дело не только в стеклоподъемниках. Играть вообще чем-либо из оборудования машины на ходу не стоит, ведь тыкая и дергая все без разбора ручки и кнопки, ребенок может внезапно открыть дверь на ходу. Даже если все в салоне пристегнуты ремнями и никто не выпадет на асфальт, настежь открывшаяся дверь вряд ли обрадуют водителя и соседей по транспортному потоку.

Играть в гаджете ребенку, которого укачивает

Если у человека есть склонность к закачиванию, ему лучше смотреть в окно, нежели в книгу или смартфон. Детей это тоже касается. Вообще, дети часто страдают от "морской болезни", и если мама еще неопытна в вопросах путешествий, водителю хорошо было бы заранее напомнить ей о такой опасности. Нужно, чтобы на борту был запас салфеток, таблетки от укачивания и взрослый, который сможет отвлекать ребенка разговорами или игрой по старинке: физическими игрушками, загадками, “съедобное-несъедобное”, стихами и т.д.

Бросать игрушки по салону

Привычку карапуза разбрасывать предметы вокруг себя на время пребывания в машине надо обуздать. Потому что один удачный бросок может банально испугать водителя и отвлечь его от дороги.

Принципиально облегчает атмосферу вокруг ребенка наличие рядом с ним опытного взрослого, отвлекающего малыша от негатива.

Перемещаться из задней части салона в переднюю

Хождение через "щель" между передними креслами недопустимо. На первый взгляд, в машине с большим салоном малыш при этом может и не толкать водителя, но если в этот момент на дороге произойдет нечто нештатное, ребенок может помешать водителю увидеть что-нибудь справа или в зеркале. Кроме того, маленький пассажир во время резкого маневра может свалиться на водителя и помешать ему управлять машиной.

Читайте также: 5 ошибок при перевозке детей в автомобиле

Дополнительные угрозы

Множественное число. Отрицательные факторы могут умножиться, если детей будет несколько. Опытные родители хорошо знают, что малыши дошкольного возраста часто синхронизируются в своих эмоциях, и тогда – хоть машину останавливай. Как правило, взрослым членам экипажа удается легко вычислить, кто именно из малышей инициирует "беспорядки". Этого "провокатора" и нужно в первую очередь отвлечь, заняв интересным для него делом.

Плохое настроение. "Не с той ноги" встают не только взрослые – дети тоже нередко с самого утра теряют настроение без причины. Тогда придется изменить схему рассадки пассажиров – около капризного малыша нужно усадить авторитетного взрослого, который уделит ему особое внимание.

Перевозить малышей без автокресла нельзя. На фото видно, как опасно проходят штатные ремни по телу ребенка: травмы нанесут сами ремни.

Нет кресла. К сожалению, большая часть украинских родителей перевозит маленьких граждан без специальных средств удержания – и это не допустимо. Особенно опасно, когда малыш сидит на руках у взрослого пассажира: в случае ДТП человек задавит малыша своим телом, масса которого в таких условиях многократно возрастает.

Рекомендация “Авто24”

Если поездка дальняя, свою "пассажирскую" политику нужно продумать заранее. Надо продумать, чем занять детей во время путешествия, причем с учетом их возраста и предпочтений. Не стоит рассчитывать по умолчанию на то, что у детей есть смартфоны и планшеты, которые их и будут развлекать. Очень часто привычные для дома развлечения не срабатывают в необычной обстановке – в салоне автомобиля, где приходится находиться несколько часов. И еще один совет – чаще останавливаться, чтобы после часа-двух “заключения” в салоне дети могли сменить обстановку и получить новые впечатления.

Читайте также: Как обезопасить детей во время путешествия на автомобиле: полезные советы