Какие детские кресла оказались вне закона

Правило вступило в действие с началом осени и распространяется на рынок как новых, так и старых кресел. Предыдущий стандарт действовал в течение многих лет. Впоследствии добавился еще и новый образец детского кресла и оба сертификата имели законные основания для использования.

Если стандарт R44 действовал в Европе с 1992 года с жесткими требованиями к производителям детских удерживающих устройств, то R129 (I-Size) запустили в 2013 году с еще более строгими требованиями, в т.ч. с новой редакцией о перевозке детей в положении против хода движения автомобиля. Об этом сообщает много ресурсов, в частности, Motor.es.

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Однако с этого года модели стандарта ECE R44/04 должны быть сняты с продажи окончательно. Здесь есть одна существенная деталь: готовясь отправиться в Европу с ребенком в установленном в автомобиле кресле, не спешите в магазин покупать новое сиденье и не ищите его в интернете с новой этикеткой стандартизации.

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Модели кресел R44 остаются в силе

Новое правило, действующее с 1 сентября, не запрещает использовать детские кресла, что уже эксплуатируются, независимо от года их выпуска и стандарта. Они были и есть рабочими.

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Запрещается именно продажа сидений стандарта R44/04, а не их использование. Конечно, каждый имеет право купить кресло, соответствующее новому стандарту, но это делается по своему усмотрению и без принудительной обязаловки.

В чем отличие R129 от R44/04

Если коротко, то отныне в новой классификации отказались от веса ребенка. Предыдущий стандарт разделял места на группы: 0+, 1, 2/3... в зависимости от веса ребенка, а в R129 этого нет. О группах можно забыть.

Скажем, кресло группы 1 подходило для детей весом от 9 до 18 кг. В новом стандарте диапазон использования сидений указан исходя из роста ребенка, без определенных групп. Например, сиденья для детей высотой от 40 до 83 см. Все. Точка.

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Есть еще одно существенное отличие. Визуально его не увидеть. Но это стандартизировано: одобрение R129 включает тест на боковой удар, который не проводился с R44/04.

Маркировка также претерпела изменения. Как помните, старые сиденья указывали на стандарт одобрения (ECE R44/04) в верхней части. Также обозначалась шкала использования по весу ребенка в килограммах (кг), а внизу указана группа, к которой относится кресло.

Нынешние стандарты сиденья указывают на новый стандарт одобрения ECE R129 в верхней части, а диапазон использования также указывается с ростом ребенка в сантиметрах.

Несколько слов о i-Size

Большинство сидений с одобрением R129 имеют размер i-Size, что указывает на совместимость размеров стандартных автокресел в салоне с размерами детских кресел.

Клеймо i-Size – это международная система крепления детских автокресел. Она может иметь 2 или 3 точки крепления, которые обычно называют верхним ремнем. Существуют сиденья, утвержденные по старому стандарту, которые имеют крепления Isofix, а также модели по новому стандарту.

Чем лучше современные детские сиденья

Во-первых, и это главное, – новый стандарт более строгий в отношении минимальных требований безопасности для одобрения и маркетинга.

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Сиденье, одобренное по старому стандарту, не испытывалось на боковой удар, его продавали даже при условии худшего результата от удара сбоку.

Теперь по новому стандарту все сиденья испытают на боковые удары, а те, которые не соответствуют минимальным требованиям стандарта, не могут продаваться.

Чужие этикетки в Евросоюзе вне закона

Так, в ЕС с 1 сентября 2024 года детские автокресла в автомобилях должны продаваться только по стандарту ЕЭК ООН. R129/i-Size, который принят в 2013 году. Он теперь всеобщий и обязательный для всех стран Евросоюза.

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Правила дорожного движения Украины обязывают перевозить детей ростом до 150 см в автокреслах, которые распределены между ними в соответствии с их ростом. Но в каких креслах? Об этом уже расскажут правила Евросоюза.

Но в украинских ПДД не сказано об идентификаторе, эта норма действует только в Европе. Детское автокресло R129/i-Size должно иметь на видном месте наклейку, которая указывает на то, что оно одобрено. Если такой наклейки нет или если одобрение не было осуществлено в стране ЕС, разрешение недействительно.