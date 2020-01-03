В прошлой жизни это был ВАЗ-2107 образца 1988 года.

Тем, кто знаком с лентой “Безумный Макс: дорога гнева”, не нужно объяснять, для чего старому советскому автомобилю жалюзи на окнах и пулемет на капоте – все это стилизация под сногсшибательные “драндулеты” постапокалиптического мира фильма.

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Кастомная “Семерка” имеет несколько наград за участие и победы в различных автошоу и фестивалях. Автомобиль имеет не только уникальный вид, но и “прокачанную” утварь. Баллонов с закисью азота у него нет, но оригинальный двигатель расточенный до объема 1,8 литра, оборудован прямоточной выхлопной системой и фильтром нулевого сопротивления.

Интерьер “безумной Семерки” заимствован от Mazda и BMW – как и машины в кинофильме, автор проекта собирал свой транспорт с того, что смог достать. А как только автомобиль стал на ход, его снабдили защитой от нападений пустынных разбойников, в том числе пулеметом “Вулкан”. Бутафорским, конечно.

Фото: постапокалиптический ВАЗ-2107 в стиле “Безумного Макса” / Топжир

Сейчас уникальный ВАЗ-2107 выставлен на продажу. Владелец рассчитывает получить за него 3500 долларов.

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