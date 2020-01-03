В минулому житті це був ВАЗ-2107 зразка 1988 року.

Тим, хто знайомий зі стрічкою “Шалений Макс: дорога гніву”, не потрібно пояснювати, для чого старому радянському автомобілю жалюзі на вікнах та кулемет на капоті – усе це стилізація під карколомні “драндулети” постапокаліптичного світу фільму.

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Кастомна “Сімка” має кілька відзнак за участь і перемогах у різних автошоу та фестивалях. Автомобіль має не лише унікальний вигляд, а й “прокачане” начиння. Балонів з закисом азоту у нього немає, але оригінальний двигун розточений до об’єму 1,8 літра, обладнаний прямоточною вихлопною системою та фільтром нульового опору.

Інтер’єр “шаленої Сімки” запозичений від Mazda та BMW – як і машини в кінофільмі, автор проекту збирав свій транспорт з того, що зміг дістати. А як тільки автомобіль став на хід, його забезпечили захистом від нападів пустельних розбійників, в тому числі кулеметом “Вулкан”. Бутафорським, звісно.

Фото: постапокаліптичний ВАЗ-2107 у стилі “Шаленого Макса” / ТопЖир

Наразі унікальний ВАЗ-2107 виставлений на продаж. Власник розраховує отримати за нього 3500 доларів.

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