Дизайнер Келли Верстлер спроектировала дом без гаража, поскольку электрокары такие чистые, что могут стоять прямо посреди дома.

Концептуальный дом предусматривает размещение в пустыне, а следовательно полную автономность. Двухэтажное здание, интегрированное в ландшафт. Нижний этаж представляет собой сплошной шлюз с лифтом для электрокара, на котором хозяин попадает на второй этаж – жилой.

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"Электрокары заставляют нас переосмыслить подход к различным аспектам нашей жизни и, прежде всего, нашего жилья", – говорит Келли Верстлер.

Возможность отдавать энергию уже становится нормой для современных электромобилей. Это означает, что хороший электрокар может стать не только украшением гостиной, но и своеобразным павербанком, мультимедийным центром с голосовым помощником, частным пространством, в конце концов. Чего не предусматривает концепт, так это пыли, которая обязательно появляется на кузове после поездки по пустыне.

По замыслу Келли Верстлер, здание должно быть окружено забором, обязательно с зеркальными воротами на въезде. Очевидно, чтобы иметь возможность лишний раз полюбоваться своим электрокаром. Например, пикапом GMC Hummer EV.