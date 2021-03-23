Дизайнерка Келлі Верстлер спроектувала будинок без гаража, оскільки електрокари такі чисті, що можуть стояти просто посеред дому.

Концептуальний будинок передбачає розміщення в пустелі, а отже повну автономність. Двоповерхова будівля, інтегрована у ландшафт. Нижній поверх є суцільним шлюзом із ліфтом для електрокара, на якому господар потрапляє на другий поверх – житловий.

Дивіться також: Дебютував BMW i4: офіційні фото, відео, ключові характеристики електрокара

“Електрокари змушують нас переосмислити підхід до різних аспектів нашого життя і, передусім, нашого житла”, – говорить Келлі Верстлер.

Можливість віддавати енергію вже стає нормою для сучасних електромобілів. Це означає, що гарний електрокар може стати не лише окрасою вітальні, а й своєрідним павербанком, мультимедійним центром з голосовим помічником, приватним простором, зрештою. Чого не передбачає концепт, так це пилу, який обов’язково з’являється на кузові, після поїздки пустелею.

За задумом Келлі Верстлер, будівля має бути оточена парканом, обов’язково з дзеркальними воротами на в’їзді. Очевидно, щоб мати можливість зайвий раз помилуватись своїм електрокаром. Наприклад, пікапом GMC Hummer EV.