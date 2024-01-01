В Европе хотят запретить карбон для тюнинга автомобилей

Детали из углеволокна достаточно распространены в автоиндустрии, ведь обеспечивают превосходные прочность и гораздо меньшую массу, по сравнению с металлом. Однако, как сообщает Motor1, углеродное волокно может считаться “опасным материалом” согласно законодательству Европейского Союза, что ставит под угрозу десятки автопроизводителей.

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Поправка, разработанная Европейским парламентом, имеет целью добавить углеродное волокно в список опасных материалов ЕС. Сейчас он включает свинец, кадмий, ртуть и шестивалентный хром - материалы, которые все еще редко используются в автомобилестроении и авиастроении.

Отмечается, что поправку добавили во время пересмотра Директивы ЕС об отработанных бывших в употреблении транспортных средствах. Руководители Европейского Союза считают, что нити из углеродного волокна могут попасть в воздух и быть вредными, если они будут контактировать с кожей человека.

Это первый случай в мире, когда государственное учреждение признало углеродное волокно опасным материалом. Если парламент примет поправку, она вступит в силу в Европе с 2029 года. Компании придется сократить использование карбоновых элементов при производстве.

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От предложенного запрета, несомненно, больше всего пострадают производители спортивных автомобилей и суперкаров, но некоторые производители электромобилей также пострадают. Такие производители электромобилей, как BMW, Hyundai, Lucid и Tesla широко используют углеродное волокно в своей конструкции.