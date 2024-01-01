Когда все грузовики в ЕС перейдут на электротягу: решение Еврокомиссии

Из-за ряда экономических проблем в кризисной автомобильной промышленности внедрение требований ЕС по защите окружающей среды начало пробуксовывать, появилось большое расхождение с рыночной реальностью.

Это побудило Европейскую Комиссию пересмотреть запланированные ориентиры, оперативно среагировать на кризис и поддержать автопроизводителей. Новость распространил 40ton.net.

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Послабление все-таки произошло, но не для всех. Для автомобилей с полной массой до 3,5 тонны Брюссель предложил отсрочить требования по сокращению выбросов CO 2 на три года. И это одобрительно встретили во всех европейских производствах, занятых в этом сегменте машин – реальное подспорье.

А вот заводы по выпуску транспортных средств средней и тяжелой размерных групп отсрочки не получили, будут работать в рамках "чрезвычайно ограниченных расписаний, действующих на сегодняшний день".

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Действующие нормы требуют сокращения средних выбросов CO 2 от новых грузовиков в ранее утвержденных пропорциях и с нарастанием по годам.

Объем сокращений CO 2 :

на 15 процентов – в период 2020-2025 годов;

на 45 процентов – в период 2020-2030 годов;

на 65 процентов – в период 2020-2035 годов;

на 90 процентов – в период 2020-2040 годов.

Таким образом всего через три пятилетки 90 процентов новых грузовиков вообще не будут использовать дизельное топливо. Такие сроки считаются очень сжатыми и, как уверяют автопроизводители, негативно скажутся на производстве.

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Зато для коммерческих электромобилей разрабатывается разнообразная поддержка. Брюссель уже объявил о продлении полного освобождения от уплаты дорожных сборов для электрогрузовиков. Согласно нынешнему графику, страны могут применять такие послабления до конца 2025 года, но после изменений этот срок будет перенесен даже на несколько лет.

Также идет разработка новых норм, которые будут сосредоточены на продвижении электрических прицепов. Перевозчики, которые используют такие транспортные средства, будут иметь право на льготы по плате за проезд, что сейчас просто невозможно из-за отсутствия соответствующих алгоритмов перерасчета и процедур.

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Такое решение должно способствовать развитию рынка прицепных систем и магистральных аккумуляторных тягачей. Там алгоритм довольно соблазнительный, поскольку полуприцеп поддерживает тягач собственным приводом, от чего запас хода автопоезда возрастает.

Кроме того, Еврокомиссия объявила изменения в нормах нагрузки. Будут повышены весовые параметры для электрогрузовиков, что компенсирует высокую массу аккумуляторов.

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Сдвиги ожидаются в поддержке индустрии аккумуляторов для электрических грузовиков, а также увеличится финансирование сети быстрых зарядных устройств. Только в этом и следующем году Брюссель хочет выделить на сеть зарядных станций для коммерческого транспорта 570 миллионов евро.