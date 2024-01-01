Коли всі вантажівки в ЄС перейдуть на електротягу: рішення Єврокомісії

Через ряд економічних проблем в кризовій автомобільній промисловості впровадження вимог ЄС щодо захисту навколишнього середовища почало пробуксовувати, з’явилася велика розбіжність з ринковою реальністю.

Це спонукало Європейську Комісію переглянути заплановані орієнтири, оперативно зреагувати на кризу й підтримати автовиробників. Новину поширив 40ton.net.

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Послаблення все-таки сталося, але не для всіх. Для автомобілів із повною масою до 3,5 тонн Брюссель запропонував відстрочити вимоги щодо скорочення викидів CO 2 на три роки. І це схвально зустріли в усіх європейських виробництвах, зайнятих у цьому сегменті машин – реальна підмога.

А ось заводи з випуску транспортних засобів середньої та важкої розмірних груп відстрочки не отримали, працюватимуть в рамках "надзвичайно обмежених розкладів, що діють на сьогодні".

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Чинні норми вимагають скорочення середніх викидів CO 2 від нових вантажівок в раніше затверджених пропорціях та з наростанням по роках.

Обсяг скорочень CO 2 :

на 15 відсотків – у період 2020-2025 років;

на 45 відсотків – у період 2020-2030 років;

на 65 відсотків – у період 2020-2035 років;

на 90 відсотків – у період 2020-2040 років.

Таким чином всього через три п’ятирічки 90 відсотків нових вантажівок взагалі не використовуватимуть дизельне пальне. Такі терміни вважаються дуже стислими та, як запевняють автовиробники, негативно позначаться на виробництві.

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Натомість для комерційних електромобілів розробляється різноманітна підтримка. Брюссель вже оголосив про продовження повного звільнення від сплати дорожніх зборів для електровантажівок. Згідно з нинішнім графіком, країни можуть застосовувати такі послаблення до кінця 2025 року, але після змін цей термін буде перенесено навіть на кілька років.

Також йде розробка нових норм, які будуть зосереджені на просуванні електричних причепів. Перевізники, які використовують такі транспортні засоби, матимуть право на пільги з плати за проїзд, що наразі просто неможливо через відсутність відповідних алгоритмів перерахунку та процедур.

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Таке рішення має сприяти розвитку ринку причіпних систем та магістральних акумуляторних тягачів. Там алгоритм доволі спокусливий, оскільки напівпричіп підтримує тягач власним приводом, від чого запас ходу автопоїзда зростає.

Крім того, Єврокомісія оголосила зміни в нормах навантаження. Буде підвищено вагові параметри для електровантажівок, що компенсує високу масу акумуляторів.

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Зрушення очікуються у підтримці індустрії акумуляторів для електричних вантажівок, а також збільшиться фінансування мережі швидких зарядних пристроїв. Лише цього та наступного року Брюссель хоче виділити на мережу зарядних станцій для комерційного транспорту 570 мільйонів євро.