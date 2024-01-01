В Європі хочуть заборонити карбон для тюнінгу авто

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Колісні диски Hyundai N з вуглецевого волокна
Деталі з вуглеволокна досить поширені в автоіндустрії, адже забезпечують чудові міцність та набагато меншу масу, порівняно з металом. Однак, як повідомляє Motor1, вуглецеве волокно може вважатися “небезпечним матеріалом” згідно із законодавством Європейського Союзу, що ставить під загрозу десятки автовиробників.
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Поправка, розроблена Європейським парламентом, має на меті додати вуглецеве волокно до списку небезпечних матеріалів ЄС. Наразі він включає свинець, кадмій, ртуть і шестивалентний хром — матеріали, які все ще рідко використовуються в автомобілебудування та авіабудуванні.
Зазначається, що поправку додали під час перегляду Директиви ЄС про відпрацьовані вживані транспортні засоби. Очільники Європейського Союзу вважають, що нитки з вуглецевого волокна можуть потрапити в повітря та бути шкідливими, якщо вони контактуватимуть зі шкірою людини.
Це перший випадок у світі, коли державна установа визнала вуглецеве волокно небезпечним матеріалом. Якщо парламент прийме поправку, вона набуде чинності в Європі з 2029 року. Компанія доведеться скоротити використання карбонових елементів під час виробництва.
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Від запропонованої заборони, безсумнівно, найбільше постраждають виробники спортивних автомобілів і суперкарів, але деякі виробники електромобілів також постраждають. Такі виробники електромобілів, як BMW, Hyundai, Lucid і Tesla широко використовують вуглецеве волокно у своїй конструкції.