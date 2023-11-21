Автомобильная группа Stellantis взялась переделывать подержанные дизельные фургоны в электрические менее чем за 20 тысяч евро. Очевидно, в этой нише услуг заказов будет много.

Пока речь идет о перелицовке линейки легких коммерческих автомобилей (LCV) непосредственно в Европе. Дать им второй жизненный ресурс в новом статусе можно будет уже с 2024 года. На переделку можно заказывать фургоны Peugeot Expert, Citroen Jumpy и Opel/Vauxhall Vivaro.

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"Цель проекта конверсии электромобилей - сделать фургоны с нулевым уровнем выбросов более доступными для владельцев малого бизнеса, которые не желают вкладываться в новую модель", — рассказывает глава бизнес-подразделения фургонов Stellantis Ксавье Пежо.

Комплекты для переоборудования электромобилей разработаны таким образом, чтобы быть доступнее, чем покупка абсолютно нового электрического фургона. В первую очередь, это направление работы должно способствовать развитию малого бизнеса, который хочет иметь экологически чистый электрический автомобиль коммерческого сегмента за умеренную цену.

Залог безоговорочного качества и доверие производителю шин заключается в комплектации ими новых автомобилей, которые сходят с конвейеров автозаводов. Сейчас каждый третий автомобиль выезжает с конвейера на шинах Continental. Шины Continental устанавливаются на более 800 моделях различных автомобилей. Рекламная информация

Преобразование обойдется менее 20 000 евро за фургон и будет происходить на производственных мощностях Stellantis. Программа сначала сосредоточится на Франции, используя государственные стимулы. Они могут покрывать до 40% стоимости переоборудования, т.е. до максимум 10 000 евро, если владелец владеет электрическим фургоном более года или проезжает на нем не менее 6 000 км, прежде чем продать свое транспортное средство.

Дизельный слева и переделанный из дизельного в EV справа фургоны внешне визуально не отличаются, хотя уже находятся в разных моторных сегментах. Фото из открытых источников

Рассказывается, что фургоны лишатся 2,0-литрового четырехцилиндрового дизельного двигателя BlueHDi и получат полностью электрическую трансмиссию. Ксавье Пежо сказал, что переоборудованные машины будут иметь "достаточный запас хода", хотя и немного ниже, чем цифры 224-350 км, которые сейчас предлагают заводские электрические фургоны.

Практически одновременно со Stellantis, свою программу аналогичного преобразования дизельного Master в электрическую версию объявил Renault. Проект переделки он будет вести в сотрудничестве с французской компанией Poenix. Эта программа сосредоточена на больших фургонах, произведенных более пяти лет назад. Переоборудование будет проводиться на заводе Renault Refactory во Флинсе, Франция.

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Как и Stellantis, Renault надеется получить выгоду от переработки, ремонта, переработки и "второй жизни" аккумуляторов. К 2030 году годовой доход от такой деятельности Stellantis планирует получить в размере 2 миллиарда евро, а Renault - 1 миллиард евро.