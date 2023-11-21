Автомобільна група Stellantis взялася переробляти вживані дизельні фургони на електричні менш ніж за 20 тисяч євро. Вочевидь, у цій ніші послуг замовлень буде чимало.

Поки мова йде про перелицювання лінійки легких комерційних автомобілів (LCV) безпосередньо у Європі. Дати їм другий життєвий ресурс у новому статусі можна буде уже з 2024 року. На перероблення можна замовляти фургони Peugeot Expert, Citroen Jumpy та Opel/Vauxhall Vivaro.

Читайте також Renault Trafic E-Tech: озвучено цінник

"Мета проєкту конверсії електромобілів — зробити фургони з нульовим рівнем викидів більш доступними для власників малого бізнесу, які не бажають вкладатися в нову модель", — розповідає голова бізнес-підрозділу фургонів Stellantis Ксав’є Пежо.

Комплекти для переобладнання електромобілів розроблені таким чином, щоб бути доступнішими, ніж покупка абсолютно нового електричного фургона. В першу чергу, цей напрямок роботи має сприяти розвитку малого бізнесу, котрий захочуть мати екологічно чистий електричний автобіль комерційного сегмента за помірковану ціну.

Запорука беззаперечної якості та довіра виробнику шин полягає у комплектації ними нових автомобілів, які сходять з конвеєрів автозаводів. Наразі кожний третій автомобіль виїжджає з конвеєра на шинах Continental. Шини Continental встановлюються на понад 800 моделях різних автомобілів. Рекламна інформація

Перетворення коштуватиме менш як 20 000 євро за фургон і відбуватиметься на виробничих потужностях Stellantis. Програма спочатку буде зосереджена на Франції, використовуючи державні стимули. Вони можуть покривати до 40% вартості переобладнання до максимум 10 000 євро, якщо власник володіє електричним фургоном понад рік або проїжджає на ньому щонайменше 6 000 км, перш ніж продати свій транспортний засіб.

Дизельний зліва та перероблений з дизельного в EV праворуч фургони зовні візуально не відрізняються, хоча уже перебувають у різних моторних сегментах. Фото з відкритих джерел

Розповідається, що фургони позбавляться 2,0-літрового чотирициліндрового дизельного двигуна BlueHDi й отримають повністю електричну трансмісію. Ксав’є Пежо сказав, що переобладнані машини матимуть "достатній запас ходу", хоча й трохи нижчий, ніж цифри 224-350 км, які нині пропонують заводські електричні фургони.

Практично одночасно з Stellantis, свою програму аналогічного перетворення дизельного Master в електричну версію оголосив Renault. Проєкт перероблення він вестиме у співпраці з французькою компанією Poenix. Ця програма зосереджена на великих фургонах, вироблених понад п’ять років тому. Переобладнанням буде проводитися на заводі Renault Refactory у Флінсі, Франція.

Читайте також Renault показав перше фото наступного фургона Master

Як і Stellantis, Renault сподівається отримати вигоду від перероблення, ремонту, перероблення та "другого життя" акумуляторів. До 2030 року річний дохід від такої діяльності Stellantis планує отримати у розмірі 2 мільярди євро, а Renault - 1 мільярд євро.