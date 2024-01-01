В Европе откроют маршрут для электрических грузовиков с сетью зарядных станций

Благодаря этому проекту, который в среднем будет охватывать 221 000 километров в год, объем вредных выбросов CO₂ уменьшится на 298 тонн. Такой показатель сопоставим с выбросами 210 легковых автомобилей. Об этом сообщает Scania.

Авторы инициативы говорят о достижении 85% использования транспортных средств в течение их годового пробега, сосредотачиваясь на эффективности паспортной нагрузки. Полномасштабная деятельность запланирована на середину 2025 года.

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Сотрудничество объединяет диспетчерскую башню Scania и цифровые инструменты LOTS Group, включая оптимизацию маршрута и управление зарядкой, для обеспечения высокого уровня эффективности работы.

"Благодаря партнерству между транспортными покупателями, перевозчиками и поставщиками зарядных устройств мы максимизируем использование и уменьшаем выбросы, устанавливая эталон для логистики в Европе", – сказал Йохан Палмквист, управляющий директор LOTS Group в Европе.

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Монс Исакссон, менеджер по логистике SKF Sverige, также подчеркнул преимущества партнерства для окружающей среды, отметив, что это сотрудничество "обеспечивает клиентам экологические транспортные средства, поддерживая наши амбиции по нулевому воздействию на климат во всей цепочке создания стоимости".

Цель проекта – сбалансировать использование транспортных средств и стратегии зарядки для максимальной эффективности работы и окружающей среды. Сотрудничество демонстрирует, что грузовые перевозки с помощью BEV осуществимы для больших расстояний и тяжелых грузов.